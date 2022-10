Entrées et sorties de CDD ou de CDI : comment les entreprises gèrent les variations du niveau d’emploi (CEET)

"En moyenne en France, dans les établissements de 10 salariés et plus, pour une création d’emploi sur un an, un établissement embauche 5 salariés et se sépare de 4 salariés. À l’inverse, pour une destruction d’emploi sur un an, un établissement embauche 4 salariés et se sépare de 5 salariés." Ainsi, même si la très grande majorité des entreprises voient leur effectif global rester stable, les mouvements de main-d’œuvre sont nombreux. C’est l’un des enseignements d’une étude réalisée par le Centre d’études de l’emploi et du travail, publiée le 13 septembre 2022.