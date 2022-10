Si chacun reconnaît la valeur écologique d’un sol nu, la définition de sa valeur économique, en lien avec ses fonctions environnementales, demeure en revanche difficile à établir. Recherche autour des notions de "charge foncière verte" par l’Epfif et l’EPT Est ensemble, sanctuarisation des surfaces non bâties à Liège (Belgique), entrée de ces sols dans le patrimoine commun… Les initiatives pour parvenir à une telle définition et à la préservation de ces fonciers se multiplient, comme l’ont illustré les débats lors des Assises du foncier et des territoires, organisées les 6 et 7 octobre 2022 à Nancy.