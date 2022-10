Le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a adopté ce jeudi 6 octobre 2022 une déclaration unanime pour appeler les pouvoirs publics "à reconsidérer en urgence" la question du transfert du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco aux Urssaf. C’est ce qu’ont rapporté lors d’une conférence de presse ce jeudi 6 octobre 2022, son président, Didier Weckner (Medef) et sa vice-présidente, Brigitte Pisa (CFDT). Ils dénoncent une "réforme des retraites qui ne dit pas son nom" et un projet "porteur de risques majeurs pour les retraités et les cotisants, salariés comme employeurs".