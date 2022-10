Les budgets affectés pour 2023 aux programmes 102 "accès et retour à l’emploi" et 103 "accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi" de la mission "Travail et emploi" du PLF 2023 sont respectivement de 7,433 et 12,652 milliards d’euros en crédits de paiement. Il est à noter dans le Projet annuel de performance de la mission Travail et emploi pour 2023 que les budgets alloués aux allocations-chômage de solidarité et aux contrats aidés sont en baisse sensible. De son côté, Pôle emploi stabilise son plafond d’emplois.