La commission Transports, mobilités et voirie de l’AMF a dévoilé, jeudi 6 octobre 2022, ses propositions "pour une transition adaptée aux déplacements du quotidien". Il faut "associer les collectivités locales de façon permanente à ces questions de mobilité", résument les deux co-présidents de la commission, Frédéric Cuillerier et Sylvain Laval. Ils plaident également pour "un grand plan en faveur des mobilités douces", ainsi que pour un autre, dédié aux infrastructures ferroviaires, et réclament "un accompagnement technique et financier de l’État" pour la mise en place des ZFE.