Après sept années passées à travailler sur la conduite du changement et la gestion des transformations RH, Jean-Charles Rebours a rejoint Solocal au poste de DRH groupe en juin 2022 (lire sur AEF info). Trois mois après son arrivée, il détaille à AEF info les grands projets qu’il souhaite déployer au sein de cette entreprise, dont l’ancien nom, Pages Jaunes, est connu de tous les Français. Soucieux de renouer avec une croissance durable après de nombreuses réorganisations et restructurations, le DRH a pour ambition de mettre en œuvre la digitalisation du groupe, notamment via de nouveaux recrutements, d’effectuer un travail structuré sur l’attractivité au travers d’une campagne marque employeur valorisant un environnement de travail aux contours récemment renouvelés, et de mettre en avant les possibilités de parcours offertes au sein de l’entreprise.