La plateforme Airbnb et le délégataire en CEE Effy ont scellé, le 3 octobre 2022, un partenariat pour inciter les hébergeurs à rénover leur bien. Alors qu’Airbnb proposera entre 1 000 et 2 200 euros par geste de rénovation, Effy accompagnera les propriétaires dans la mobilisation d’aides à la rénovation énergétique, à l’instar de MaPrimeRénov et des certificats d’économies d’énergie. L’adjoint à la maire de Paris en charge du logement, Ian Brossat, fustige une "captation d’aides publiques" et interpelle la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.