Élisabeth Borne a réuni un Comité interministériel du handicap "de méthode" le jeudi 6 octobre 2022. Souhaitant "renforcer l’attention portée aux enjeux du handicap", Matignon a annoncé la nomination d’un délégué interministériel à l’accessibilité et publie une circulaire pour "ramasser tous les outils de pilotage interministériel". Quatre groupes de travail doivent préparer la conférence nationale du handicap prévue en 2023, notamment sur le sujet du plein-emploi et de la simplification des parcours des personnes et de l’offre médico-sociale, en lien avec le CNR Bien vieillir.