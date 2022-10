Les partenaires sociaux ont fait parvenir au gouvernement un document commun, signé par sept des huit organisations patronales et syndicales représentatives au niveau interprofessionnel, qui esquisse des pistes d’actions à mettre en œuvre dans les entreprises pour contribuer au plan de sobriété énergétique. De "compte rendu", qui n’a pas été signé par la CGT, ils mettent toutefois en garde les pouvoirs publics sur le risque de "remise en cause des organisations de travail préjudiciables aux salariés et aux entreprises" et de dégradation des conditions de travail.