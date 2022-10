Lundi 26 septembre 2022, le Cereq a publié une enquête sur les projets de reconversion en 2020 et 2021, en pleine crise sanitaire. Cette étude met en exergue que 40 % des salariés envisageaient alors de se former et que 17 % voulaient changer de métier. En dépit des dispositifs déployés comme le FNE-Formation ou la formation à distance, pour près des deux tiers des salariés qui avaient un projet plus ou moins défini, la crise a eu des effets "plus souvent négatifs que favorable". Le Cereq pointe l’importance de l’employeur dans le résultat notamment pour les moins qualifiés.