"Le 'resserrement' des programmes des épreuves de spécialité du baccalauréat ne convient pas mais il se traduit parfois même par un alourdissement", écrivent des syndicats et associations de professeurs, en octobre 2022. Les organisations ont lancé une pétition demandant le report en juin des épreuves car, "si le calendrier devait rester en l’état, les élèves auraient un travail évalué sur une moitié de l’année". Elles "redoutent" aussi une démobilisation des élèves. Le Snes-FSU et l’Apses ont analysé et critiquent les nouveaux programmes. En outre, le Snes demande des aménagements pour l’EAF.