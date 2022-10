Lancée en septembre 2021, CY école de design, école publique de CY Cergy Paris université, a plus que doublé ses effectifs étudiants, avec 276 inscrits en cette rentrée, souligne Dominique Sciamma, directeur de l’établissement, lors d’une conférence de presse, le 6 octobre 2022. L’école, qui veut former "des designers généralistes" capables "de participer à la prise de décision", espère aussi asseoir son modèle économique, grâce à la diversification des ressources, notamment le développement de chaires et la formation continue, laquelle pourrait lui rapporter entre 800 000 € et 1,5 M€ par an.