Alors que les maths s’apprêtent à faire leur entrée dans le tronc commun en 1re générale (lire sur AEF info), le collectif Maths&Sciences (regroupant notamment des associations de professeurs du 2nd degré, de CPGE, de scientifiques) chiffre à 28 % la baisse de filles dans les effectifs scientifiques en lycée entre 2019 (élève de S) et 2021 (élève suivant une doublette scientifique). L’effectif masculin a diminué de 20 %. Le collectif, qui publie un communiqué le 3 octobre 2022, ajoute que "cette baisse est brutale lorsqu’on associe un enseignement de maths de 6 heures ou plus par semaine : l’effectif des garçons diminue de 37 %, celui des filles de 61 %". Le nombre de filles suivant plus de 8 heures de maths diminue aussi alors que celui des garçons est stable. Le collectif explique ces évolutions notamment par "la précocité des choix", ce qui accentue leur "dimension genrée".