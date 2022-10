Pas moins de 400 personnes et neuf ministres étaient réunis jeudi 6 octobre 2022, en marge du salon Bâtimat, pour présenter le détail du plan de sobriété issus des neuf groupes de travail sectoriels menés ces derniers moins. L’objectif de ce document : réaliser une économie de 10 % d’énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019. La rédaction vous propose une sélection d’informations et de commentaires vus, lus et entendus lors de cet après-midi de présentation.