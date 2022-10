Manuel Tunon de Lara, président de France Universités estime que "les organismes de recherche sont déjà des agences de moyens", lors d’une audition au Sénat, le 5 octobre 2022. Quant à la gestion des UMR, il plaide pour "un vrai travail de mutualisation, de hiérarchisation et de clarification de qui fait quoi", jugeant que le sujet est "essentiel pour le quinquennat à venir". Il estime aussi "important que l’État ne mette pas en compétition les organismes et les universités", notamment en matière d’innovation. Autres sujets abordés : les CHU, la LPR et les Cofra.