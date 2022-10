Dans une lettre datée du 5 octobre 2022, adressée aux 27 chefs d’État et de gouvernement européens, Ursula von der Leyen se range derrière les propositions de plusieurs États membres et propose une nouvelle série de mesures pour limiter les prix du gaz sur les marchés. Elle reprend notamment l’idée portée par quinze États membres, dont la France, d’instaurer un plafonnement du prix du gaz sur les marchés et envisage de plafonner temporairement le prix du gaz servant à produire de l’électricité.