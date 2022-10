Lors du lancement à Berlin et sur Zoom le 5 octobre 2022 du World Nuclear Industry Status Report (WNISR) 2022, un rapport qui balaie l’état mondial de l’industrie nucléaire, le président de la fondation Heinrich Böll Jan Philipp Albrecht et les principaux auteurs du rapport Mycle Schneider et Antony Froggatt ont mis en avant une "stagnation de l’industrie nucléaire" et un basculement mondial vers les énergies renouvelables. Au cours de la conférence, Mycle Schneider s’est également interrogé sur les dépendances européennes au nucléaire russe.