"Faire en sorte que la biodiversité ne soit pas le parent pauvre du climat via les seuls crédits carbone" : c’est l’objectif de l’Organization for Biodiversity Certificates, lancée mardi 4 octobre 2022. L’association souhaite valoriser les actions positives de certains acteurs pour restaurer les forêts et zones humides par le biais de certificats, et créer un marché pour les vendre. Le plus difficile est d’établir une méthodologie qui obtienne un consensus scientifique. Une première proposition sera publiée d’ici à la fin de l’année.