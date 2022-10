Comme dans les entreprises, les hôpitaux ou les collectivités, les cyberattaques dans l’ESR prennent de l’ampleur et gagnent en complexité. Le contexte géopolitique accentue le phénomène, et le MESRI a d’ailleurs passé consigne aux établissements, il y a quelques mois, de relever leur niveau de sécurisation et ne plus utiliser le très populaire antivirus russe Kaspersky. Depuis la pandémie, le développement du télétravail et de l’enseignement à distance implique aussi un plus grand nombre de "briques" ouvertes 24 heures/24 dans les SI, et avec elles une vulnérabilité accrue. Interrogés par AEF info à la rentrée 2022, Emmanuelle Vivier et Pierre Saulue du CSIESR, ainsi que Laurent Bérenguier de l’ADSI, expliquent en détail les problématiques auxquelles sont confrontés les établissements, à l’heure où l’obligation d’homologuer la cybersécurité est actée par décret depuis le 1er octobre.