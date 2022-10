Voici une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 3 octobre 2022:les ministres des finances de l’UE s'opposent à un mécanisme de financement des pertes et préjudicesselon le CEA, Nord Stream 1 et 2 ont relâché environ 70 000 tonnes de méthanele Giec se dotera d’un nouveau bureau en juillet 2023le changement climatique a rendu 20 fois plus probable la sécheresse estivale dans l’hémisphère nordde nouvelles estimations du réchauffement en France sont publiéesle départ de David Malpass (Banque mondiale) est de nouveau réclamédeux think tanks publient sur le Cbam et le contrat carbone pour différence