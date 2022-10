L'ESC Clermont business school obtient l'accréditation Amba pour la première fois

"L’ESC Clermont business school obtient pour la 1re fois l’accréditation internationale Amba pour son programme master grande école et sa version en formation continue, l’executive master in management – MBA", se félicite-t-elle le 6 mars 2020. "Après AACSB en 2006, Epas en 2019, Amba est ainsi la 3e accréditation" de l’école, qui estime que cela "vient marquer la poursuite […] de son plan stratégique Cap 2022-Vision 2025 et de sa politique qualité". Elle rappelle que "le label Amba est aujourd’hui détenu par 260 institutions dans le monde et 20 grandes écoles en France". Selon Françoise Roudier, sa directrice générale, les auditeurs ont "particulièrement salué" l’encadrement personnalisé du corps professoral, les liens avec le monde de l’entreprise et l’engagement des parties prenantes, "qui caractérisent les programmes faisant l’objet de cette labellisation".