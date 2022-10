La commission des Lois du Sénat a adopté 36 amendements au projet de Lopmi, mercredi 5 octobre 2022. Les principaux émanent des deux rapporteurs et portent sur la limitation de l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle et le durcissement de la répression des refus d’obtempérer, des rodéos urbains et des violences exercées sur les élus. Les sénateurs ont également voté un amendement pour que la future organisation territoriale de la police nationale respecte les "spécificités de la police judiciaire". L’encadrement des missions des assistants d’enquête est aussi un sujet d’attention.