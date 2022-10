Dans chaque ministère, un "haut fonctionnaire au handicap et à l’inclusion" sera désigné "avec une lettre de mission" et "un temps dédié à cette fonction", précise un communiqué de presse publié le 6 octobre 2022, à l'issue du 7e comité interministériel du handicap. Ce dernier, réuni par la Première ministre Élisabeth Borne, s'est tenu le jour même au campus des Grands moulins de l'université Paris Cité, en présence notamment de Sylvie Retailleau, ministre de l'ESR. Une circulaire rappelant l’importance d’un pilotage interministériel des enjeux du handicap est publiée le jour même. Des engagements prioritaires sont établis pour le MEN et le MESR.