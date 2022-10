Dans un rapport publié le 6 octobre, l’Ancols dresse le bilan des attributions HLM effectuées deux ans plus tôt, en 2020, année perturbée par la crise sanitaire. L’agence de contrôle des organismes HLM constate que le taux de demandeurs satisfaits a baissé de 2 points en un an, que le délai moyen d’attribution s’est allongé de 32 jours, pour atteindre 1 an, 3 mois et 9 jours au niveau national, et plus de 3 ans en zones tendues. Cela s’explique par la baisse de la mobilité des ménages et les confinements qui ont entravé la tenue des commissions d’attribution.