L’université de Lorraine, le Crous, le rectorat de la région académique Grand Est et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle signent une convention de partenariat pour mieux articuler "la prise en charge des étudiants et améliorer le service rendu", le 6 octobre 2022.La convention s’articule autour de quatre axes, précise un communiqué envoyé ce jeudi :"l’accompagnement social et financier ;les accompagnements spécifiques (soutien psychologique aux étudiants, étudiants jeunes parents, étudiants handicapés) ;le logement-prévention des expulsions (dont les actions en direction des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance) ;le parcours scolaire et professionnel des étudiants (insertion pro, stages)".