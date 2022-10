"Sobriété" Plan de sobriété : ce que propose le gouvernement pour éviter les coupures de gaz et d’électricité (latribune.fr). Le gouvernement français présente ce jeudi son plan de sobriété énergétique, destiné à préparer un hiver difficile, sans gaz russe et avec de nombreux réacteurs nucléaires arrêtés. "Reconnaissons l’intelligence territoriale". La tribune de Guillaume Guérin et onze maires et présidents d’agglomération (lopinion.fr). "Que les ministres du gouvernement viennent...