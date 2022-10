Réunis à Toulouse pour les Universités du très haut débit, mercredi 5 et jeudi 6 octobre, les acteurs de la filière réitèrent leur demande en faveur d’un grand plan gouvernemental "territoires connectés et durables". "On a les données, les technologies, l’intelligence [pour développer ces projets], mais on n’est pas du tout à l’échelle", justifie Nicolas Guérin, président du CSF Infrastructures numériques. Le ministre délégué à la Transition numérique appelle pour l'heure les territoires à "se saisir pleinement" de l’appel à projets "Territoires intelligents et durables", lancé l’an dernier.