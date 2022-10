Le gouvernement a présenté, jeudi 6 octobre 2022, le plan de sobriété énergétique qui doit permettre de réduire la consommation d’énergie du pays de 10 % d’ici à 2024. Il comprend quinze mesures phares ainsi que des mesures très sectorielles, issues des travaux lancés fin juin au sein de neuf groupes de travail, dont ceux autour des collectivités territoriales, des transports et du numérique. De leur côté, les associations demandent un suivi des mesures précis et régulier, pour l’heure absent du dispositif, ainsi qu’une sobriété prolongée au-delà de l’hiver et de la consommation d’énergie.