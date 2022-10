Cursus et Insertion : au JO des 6 et 7 octobre 2022, au BO du 6 octobre

Au JO des 6 et 7 octobre ÉCOLE DE L'AIR ET DE L’ESPACE. Un avis est relatif aux concours externes d’admission à l’École de l’air et de l’espace (CE EAE) en 2023. Un autre avis est relatif aux concours internes d’admission en 2023, à cette même école. LICENCE. Un arrêté modifie l’arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d’admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d’évaluation du niveau de compréhension de la langue française...