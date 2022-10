Recherche et Innovation : au JO des 6 et octobre 2022, au BO du 6 octobre

Au JO des 6 et 7 octobre INRAE. Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement en qualité de représentants de l’État désignés par le ministre chargé de l’Agriculture :Benoît Bonaimé, directeur général de l’enseignement et de la recherche, titulaire, en remplacement de Valérie Baduel ;Marion Bardy, sous-directrice de la recherche, de l’innovation et des coopérations internationales, suppléante,...