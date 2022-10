Christophe Bonamy, directeur associé de Sentinel et membre de la commission d'expertise du Cnaps (lire sur AEF info), a été élu président du SEF Protec (Syndicat des entreprises françaises de la protection physique des personnes), lors de son assemblée générale, mercredi 5 octobre 2022. Contacté par AEF info, il indique rester également président du Cefsi. L’objectif est de renforcer les "passerelles" entre les deux organisations, dont l’une, réglementée, est consacrée à la protection physique de personnes en France et l’autre aux services de sécurité à l’international. "Beaucoup d’entreprises sont membres des deux organisations ou vont l’être", ajoute-t-il, rappelant qu’elles sont souvent actives dans ces deux domaines. Côté SEF Protec, Christophe Bonamy entend favoriser la structuration d’une offre de protection des délégations et personnalités pour les JOP 2024.