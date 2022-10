La concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites voulue par la Première ministre et le chef de l’État s’est ouverte mercredi 5 octobre 2022. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reçu les représentants des organisations patronales et syndicales représentatives au niveau interprofessionnel, mais aussi de l’Unsa, la FSU et la FNSEA, pour leur exposer le calendrier et la méthode des discussions, qui doivent se poursuivre jusqu’à la mi-décembre. Le premier cycle d’échanges, en bilatérales, portera sur l’emploi des seniors et la prévention de l’usure professionnelle.