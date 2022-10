55 % d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle, 42 % de lecteurs du "Monde", la parlementaire américaine Alexandria Ocasio-Cortez ou la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern citées comme figures les plus "admirées", un recul de l’espoir mis dans la méritocratie et une vision pessimiste de l’avenir : tels sont quelques-uns des traits qui ressortent du portrait des étudiants de Sciences Po en 2022, que dressent les chercheurs Martial Foucault et Anne Muxel dans leur ouvrage, "Une jeunesse engagée - Enquête sur les étudiants de Sciences Po, 2002-2022", qui vient de paraître.