Assurance cyber : des représentants de Bercy, du secteur assurantiel et des PME formulent leurs propositions au Sénat

À l’occasion d’une table ronde sur l’assurabilité du risque cyber organisée jeudi 25 novembre 2021 par la délégation sénatoriale aux entreprises, la CPME, la FFA et la Direction générale du Trésor ont ébauché les contours d’une réforme souhaitable pour débloquer ce marché de l’assurance en recherche d’équilibre. Après la publication de deux rapports parlementaires sur la question cette année, ceux du HCJP et du groupe piloté par Bercy devraient suivre début décembre et au premier trimestre de l’année 2022.