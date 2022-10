Annoncé pour le 4 octobre puis pour la semaine du 10 octobre, le Conseil national de la refondation thématique dédié au climat et à la biodiversité sera finalement lancé le 21 octobre 2022, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 5 octobre 2022. Il sera lancé par les ministres Christophe Béchu (Transition écologique et Cohésion des territoires) et Agnès Pannier-Runacher ( de la Transition énergétique) et fera appel à des "territoires pilotes". De premiers résultats sont attendus pour le début de l’année 2023.