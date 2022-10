La finalité de la réforme de 2018 sur l’universitarisation des formations du travail social "n’est pas en cause" mais "les modalités concrètes de sa mise en œuvre le sont", indique un rapport de deux inspections générales sur "La certification des diplômes du travail social par les services déconcentrés de l’État". Le cas du BUT "carrières sociales" est un exemple "éclairant d’une articulation insuffisante" entre un diplôme universitaire et les DE de TS. Le rapprochement avec l’université des 9 diplômes post-bac du TS doit "être systématiquement encouragé". 10 recommandations sont formulées.