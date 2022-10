61 % des cadres sont inquiets à l’idée d’un éventuel report de l’âge légal à la retraite (Apec)

"La perspective d’un report de l’âge de départ à la retraite inquiète la majorité des cadres : 61 % des moins de 35 ans ; 66 % des 35-44 ans ; 65 % des 45-54 ans ; 48 % des 55 ans et plus", selon une enquête menée par l’ Apec en septembre 2022 auprès de 2 000 cadres du privé. Publiée le 4 octobre, l’étude montre que même si les cadres ne perçoivent pas réellement leurs conditions actuelles de départ à la retraite, "56 % des 45 ans et plus affirment avoir une idée précise de l’âge à partir duquel ils pourront partir" et "35 % ont une idée précise du montant de leur future pension". Enfin, 55 % des cadres "ne sont pas sereins lorsqu’ils pensent à leurs dernières années de vie professionnelle", les 35-44 ans étant les plus préoccupés. Néanmoins, près d’un cadre sur deux de 45 ans et plus envisage de conserver une activité professionnelle partielle en cumul de son indemnité de retraite.