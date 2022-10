La région académique de Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’un schéma territorial du bien-être et de la vie étudiante après concertation de 80 acteurs (établissements d'ESR, collectivités, services de l’État, étudiants) pendant quatre mois. Divulgué le 5 octobre 2022, ce document décline 128 mesures autour de 4 axes : santé et santé mentale ; vie de campus ; services du quotidien ; accompagnement social et emploi étudiant. Il n’est pas prescriptif mais incitatif ; le recteur ESRI, Claudio Galderisi, le présente comme "une boîte à idées". Certaines exigeant des moyens financiers, d’autres non.