Quel cadre de référence en matière de travail des enfants et de travail forcé ? Comment l'ensemble des parties prenantes — donneurs d'ordre et fournisseurs, investisseurs, consommateurs, pouvoirs publics — peuvent-ils s'en saisir pour agir "plus vite et plus loin" ? Pour en débattre, AEF info organise, en partenariat avec RHSF, un petit déjeuner thématique le 14 octobre 2022 à Paris. L'occasion également de découvrir l’exposition de dessins "Regards sur le travail forcé".