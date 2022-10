La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a nommé, le 27 septembre 2022, Sandra Marsaud (Renaissance, Charentes) et Florence Goulet (RN, Meuse) rapporteures de la mission d’application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La première travaillera sur le volet "se loger" de la loi, la seconde sur le volet "se déplacer", afin de vérifier notamment la mise en œuvre de la loi et la publication des décrets prévus par les 196 articles relevant de la commission des Affaires économiques. Le rendu des travaux est prévu pour "fin novembre-début décembre", selon Sandra Marsaud. Les commissions du Développement durable (lire sur AEF info) et des Lois ont lancé des missions identiques sur les autres volets du texte.