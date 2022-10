Le transfert de charges vers les organismes complémentaires, confirmé par le gouvernement lors de la présentation du PLFSS, pourrait bien être non pas d’un montant de 150 M€, comme évoqué initialement, mais plutôt de 300 M€. Cette révision des estimations, évoquée par la FNMF lundi dans un communiqué, est confirmée par d’autres sources. Elle tient au fait que le transfert de charges vers l’AMC ne se ferait que courant 2023 - les 150 M€ correspondant dès lors à une estimation sur une partie d’exercice, alors que le montant annuel pourrait ensuite s’élever à 300 M€ dès 2024. En réalité, ces nouveaux montants ne sont eux-mêmes que des estimations provisoires, à l’instar des chiffres de l’étude d’impact du PLFSS (souvent inférieurs au coût effectif des mesures actées). Rien n’indique non plus à ce stade que la mesure fasse l’objet d’une inscription directe dans le PLFSS.