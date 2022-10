À Marseille, l’école Fonscolombe est l’un des 59 établissements tests de "l’école du futur". "La proposition a fait écho à tout ce qu’on veut faire depuis longtemps, mais qui n’est pas faisable avec les moyens actuels", explique à AEF info la directrice, Virginie Depretto-Boffa, rencontrée le 4 octobre. Le projet, "nourri par un dialogue de terrain" vise la prise en charge précoce de la difficulté scolaire et l’égalité des chances, pour des élèves vivant dans le quartier le plus pauvre de la ville. L’école a eu "carte blanche", avec des moyens "conséquents", et un soutien fort de la hiérarchie.