Stéphane Athanase, à la tête de l’Agence de mutualisation des universités et établissements (Amue) depuis décembre 2013, quittera son poste le 5 janvier 2023, au terme de son troisième et dernier mandat, confirme-t-il à AEF info, le 5 octobre 2022. Dans la perspective du recrutement de sa ou son successeur, l’agence publie la fiche de poste et le calendrier associé à la procédure, le 10 octobre. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 novembre, en vue d’une nomination par le CA de l’Amue la semaine du 16 au 20 janvier 2023 et d’une prise de fonction au 1er février de la même année.