Sans les maladies chroniques, l’écart d’espérance de vie entre les plus aisés et les plus pauvres serait réduit de plus d’un tiers. Les 10 % les plus modestes développent plus souvent une maladie chronique que les plus aisés (2,8 fois plus de diabète, 2,2 fois plus de maladies du foie), indique l’étude de la Drees du 6 octobre. Les inégalités sont plus fortes chez les femmes que chez les hommes concernant le diabète et les maladies cardio-neurovasculaires, alors qu’elles sont moins fortes chez les femmes que chez les hommes pour les maladies psychiatriques, du foie ou neurodégénératives.