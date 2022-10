Dans une nouvelle tribune pour AEF info, Natacha Lesellier, avocate associée au cabinet Flichy Grangé, poursuit son analyse de la réforme de la protection du statut de lanceur d’alerte. Après avoir évalué les impacts de la loi Waserman du 21 mars 2022 (lire sur AEF info), elle analyse le décret du 3 octobre 2022 qui détaille les procédures de recueil et de traitement des signalements. "Le décret soulève sans doute plus de questions qu’il n’apporte de réponses, alors que le but de la loi Waserman était d’apporter plus de clarté et donc de sécurité pour les lanceurs d’alerte et ceux devant les accompagner, y compris les entreprises", estime-t-elle. "Comme souvent, il faudra attendre que les tribunaux viennent clarifier/interpréter les objectifs du législateur."