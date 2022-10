Porté par l’Institut du Cerveau, l’Institut de la Vision et la Fondation FondaMental, le projet "Brain & Mind", candidat à l’AMI "biocluster", vise à créer un écosystème de "renommée internationale" sur la recherche en neurosciences "en facilitant l’interaction avec les industriels". José-Alain Sahel, directeur de l’IHU Foresight et président de la Fondation Voir et Entendre, et Alexis Génin, Head of Research & Technology Development à l’ICM, détaillent les enjeux du projet dans un entretien à AEF info, le 4 octobre 2022. Ils reviennent sur la collaboration de longue date entre ces organismes porteurs et leur "outillage méthodologique" à déployer. En outre, ils évoquent le rôle des IHU au sein du cluster et l’articulation de ce dernier avec les CHU et le PEPR Propsy dédié à la santé mentale. Enfin, ils abordent le potentiel économique du cluster pour la région Île-de-France.