"Nous avons été surpris par les observations que Thierry Coulhon, président du HCERES, a intégrées dans le rapport d’évaluation de l’université catholique de l’Ouest", réagit auprès d’AEF info Laurent Péridy, recteur de l’université catholique, le 4 octobre 2022. Le rapport, publié le 18 septembre dernier, a fait l’objet d’un désaccord entre le comité d’évaluation et le président du HCERES, ce dernier mentionnant "une euphémisation de l’évaluation" (lire sur AEF info). Le recteur de l’UCO souhaite échanger avec Thierry Coulhon et explique "ne pas vouloir remettre en question le principe du conventionnement" avec des universités publiques, pour délivrer ses diplômes de grade de licence et master, "l’enjeu étant la diplomation". Autres sujets abordés : l’évolution démographique, la transition écologique et l’expérience étudiante.