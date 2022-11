L’année passée, d’août 2021 à avril 2022, a été marquée par les parutions successives des trois volets du sixième rapport d’évaluation du Giec. Alors que la COP 27 bat son plein, qu’en attendent deux de leurs auteurs (1) ? Alexandre Magnan, chercheur spécialiste de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique à l’Iddri, forme le vœu que la question de l’adaptation ne reste pas "cantonnée" au "seul sujet de la gestion des évènements extrêmes". Yamina Saheb, analyste des politiques énergétiques au sein d’OpenExp, espère, elle, que la conférence débouchera "sur la reconnaissance de la réparabilité, et pas seulement financière". C’est-à-dire que les pays occidentaux s’engageront à arrêter "de polluer" et à revoir "à la hausse leurs objectifs d’atteinte de la neutralité carbone". Tous deux formulent par ailleurs des pistes pour faire évoluer voire révolutionner le modèle des COP.