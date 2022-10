Selon les informations d’AEF info, confirmées par le ministère du logement, la DHUP a présenté, ce mercredi 5 octobre, une feuille de route pour l’amélioration de la qualité des DPE aux professionnels de l’immobilier. Celle-ci comprendrait trois enjeux principaux, à savoir une plus grande mobilisation des propriétaires et administrateurs de biens avec la création d’une fiche technique à remplir en amont du passage des diagnostiqueurs, un renforcement des compétences de ces derniers et un meilleur outillage des organismes de certification.