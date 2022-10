Ce sont environ 4 000 apprenants, dont 3 500 en formation initiale, qui sont attendus sur les 8 étages du nouveau campus du groupe Omnes Education à La Défense, dans l’immeuble "Cœur Défense". Les écoles ESCE, HEIP, IFG Executive education et certains MSc de l’Inseec sont installés depuis début septembre sur cet espace de 13 000 m2, aux "nouveaux standards de qualité et d’aménagement", soulignent Mathias Emmerich, président, et José Milano, DG, lors d’une conférence de presse, le 5 octobre 2022. Le groupe multiplie par ailleurs les projets d’implantation, à Rennes, Toulouse et Marseille.